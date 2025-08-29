ou
E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

Pachino, rubavano energia elettrica in contrada Cozzi: 5 denunciati

CronacaSiracusa

A Pachino, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio di controllo, coadiuvati da personale tecnico dell’ENEL, hanno denunciato cinque persone per furto di energia elettrica. I soggetti denunciati, un 37enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio una 46enne, una 33enne, una 29enne e un 36enne, residenti nel centro abitato e in località Cozzi, sono risultati avere, presso le proprie abitazioni, allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica.

