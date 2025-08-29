ou
E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

Incendio a Trabia, pompieri soccorrono i residenti

CronacaPalermo

Un incendio è stato appiccato in più punti la scorsa notte a Trabia, nel Palermitano, in contrada Petruso. Una decina di villette sono state minacciate dai roghi e diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per soccorrere i residenti. Sono stati messi in salvo diversi anziani, bambini, uomini e donne. Un intervento durato tutta la notte. Non ci sono stati feriti. Sempre in nottata un altro incendio è divampato nella vicina Termini Imerese. Anche in questo caso i punti di innesco erano stati diversi.

