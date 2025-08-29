ou
E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

Lavoro nero a Palermo e Agrigento, scoperti 14 irregolari su 21: sanzioni

Quattordici lavoratori irregolari su 21 controllati e sanzioni per quasi 53mila euro. E' il bilancio dei controlli eseguiti durante lo scorso fine settimana dai carabinieri nelle province di Palermo e Agrigento. A finire sotto la lente d'ingrandimento sono state tre imprese: due edili e una del settore turistico alberghiero stagionale. I militari hanno accertato diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l'igiene e la salute sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata formazione dei lavoratori, l'omessa sorveglianza sanitaria, l'assenza di idonei servizi igienico-sanitari e di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

