Sequestrati a Palermo 100 uccelli di specie protetta

Oltre 100 esemplari di uccelli di specie protette per un valore di oltre 20mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri Cites del Centro anticrimine natura di Palermo. I militari sono intervenuti, dopo segnalazioni di cittadini e associazioni ambientaliste, nei mercati rionali e di paese, recuperando cardellini, fanelli, calandre, lucherini, verzellini e passeri, specie tutelate a livello internazionale dalla Convenzione di Berna e dalla normativa nazionale. Molti erano all'interno di gabbie anguste, compromettendone il benessere e lo stato di salute. Gli esemplari risultati in buone condizioni di salute sono stati liberati in aree idonee alla reintroduzione in natura, mentre quelli con problematiche sanitarie sono stati affidati a strutture autorizzate per le cure veterinarie e la successiva valutazione di un'eventuale reimmissione in libertà.