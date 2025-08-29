ou
ULTIME NOTIZIE

Asp di Enna, avviata la rotazione dei dirigenti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Catania, finte multe stradali con phishing attraverso la rete internet

Catania, finte multe stradali con phishing attraverso la rete internet

CronacaCatania

La Polizia locale di Catania, guidata da Diego Peruga, ha reso noto che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto didati personali e bancari. Gli organizzatori utilizzano il logo ela grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice della Strada, tramite e-mail o Sms. Nel messaggio viene indicato un importo specifico per un presunto eccesso di velocità, accompagnato da un codice d ipratica verosimile, e si avverte che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore. Il link contenuto nel testo rimanda aun sito clonato che riproduce fedelmente l'interfaccia dipagoPA, ma è stato creato esclusivamente per sottrarreinformazioni sensibili. La Polizia locale invita a non cliccare su collegamenti sospetti, a verificare attentamente il mittente e il dominioa utentico (checkout.pagopa.it) e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. In caso di dubbio, è possibile inoltrare la comun

Potrebbero Interessarti