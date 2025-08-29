Catania, finte multe stradali con phishing attraverso la rete internet

La Polizia locale di Catania, guidata da Diego Peruga, ha reso noto che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite phishing finalizzato al furto didati personali e bancari. Gli organizzatori utilizzano il logo ela grafica di pagoPA per inviare falsi avvisi di pagamento di presunte violazioni del Codice della Strada, tramite e-mail o Sms. Nel messaggio viene indicato un importo specifico per un presunto eccesso di velocità, accompagnato da un codice d ipratica verosimile, e si avverte che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore. Il link contenuto nel testo rimanda aun sito clonato che riproduce fedelmente l'interfaccia dipagoPA, ma è stato creato esclusivamente per sottrarreinformazioni sensibili. La Polizia locale invita a non cliccare su collegamenti sospetti, a verificare attentamente il mittente e il dominioa utentico (checkout.pagopa.it) e a utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti. In caso di dubbio, è possibile inoltrare la comun