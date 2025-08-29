Allarme sicurezza a Catania, la Uil polizia Sicilia: in città solo 5 volanti

"Dati alla mano, a Catania operano su strada appena 5 Volanti mentre servirebbero almeno 8 pattuglie per garantire un relativo controllo del territorio. I colleghi, tanti con diversi anni di servizio, garantiscono anche d'estate la loro presenza vedendosi negare il sacrosanto diritto a turni completi di riposo. E alcuni, chiamati a controllo di profilassi anti Aids per causa di servizio, oltre a effettuare il turno mattutino a disposizione della direzione sanitaria vengono obbligati nello stesso giorno a svolgere pure il servizio serale".

Lo afferma Claudio De Luca, coordinatore dellaUil Polizia Sicilia, sottolineando che "anche così si spiega l'allarme sicurezza nel capoluogo etneo, dove non passa giorno senza che si registrino reati contro le persone ed episodi eclatanti come i raid a colpi d'arma da fuoco avvenuti negli ultimi quattro giorni contro esercizi commerciali". "La misura è colma - aggiunge De Luca - la criminalità sta prendendo il sopravvento condizionando la serenità dei cittadini e ciò malgrado i molteplici sforzi, i quotidiani sacrifici, degli operatori di Polizia. In particolar modo, quelli dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che andrebbero incentivati e lodati. Invece, risulta a questa organizzazione sindacale, che proprio loro sono sottoposti a procedimenti disciplinari, colpevoli forse di fare il proprio lavoro con troppa professionalità, al contrario di chi infligge le contestazioni per sterili reazioni a incomprensioni personali. Che un Questore - osserva il coordinatore regionale dellaUilPolizia - richiami in malo modo e pubblicamente un collega in divisa, mortificandolo perché i pantaloni della divisa si sono accidentalmente impigliati allo scarponcino, non ci sembra il modo migliore per affrontare situazioni di ben altra importanzac ome l'emergenza che Catania vive ultimamente" . "