Scicli, a Sampieri si presenta libro fotografico di Concetto Prestifilippo

“C’è un tempo per ogni cosa: quello della testimonianza e quello della memoria”. Così “Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia” di Concetto Prestifilippo (Mimesis edizioni) calza perfettamente il canone di un valore autentico legato indissolubilmente alla nostra terra, quella iblea.

Un volume di sessanta fotografie (contiene un’intervista a Ferdinando Scianna) che fermano il tempo su luoghi, volti, panorami, scenari unici all’occhio di chi osserva, e in ognuna di queste immagini c’è una Sicilia bella, solare, enigmatica a volte cruda ma fortemente espressiva nella sua visione raccolta tra luci ed ombre. L’opera del giornalista ennese sarà illustrata sabato 30 agosto alle ore 19.00 nell’area d’ingresso del Pata Pata di Sampieri nell’ambito della settima edizione della rassegna “Autori & Libri, conversando in Sicilia”. L’autore dialogherà con il giornalista de “La Repubblica” Andrea G. Cerra.