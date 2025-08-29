Sparatorie a Catania, altre due la scorsa notte: nel mirino bar e panineria

Non si fermano le sparatorie a Catania. Dopo quella avvenuta in via Giovanni Da Verrazzano nel quartiere Villaggio Sant'Agata, nella notte tra ieri e l'altro ieri, altre due hanno scosso la città la notte scorsa. Presi di mira un bar in via XXXI Maggio, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ritrovato due bossoli; e sempre al Villaggio Sant'Agata, una panineria in via dell'Agricoltore, indaga la polizia. Ancora due episodi, per la quarta notte consecutiva, che portano a tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza in città, in particolar modo nelle ore notturne.