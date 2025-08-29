ou
Asp di Enna, avviata la rotazione dei dirigenti

Abusi su una undicenne, cinse arrestato a Sant'Agata di Militello

CronacaMessina

Accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 11 anni, un cinese è stato arrestato dalla polizia a Sant'Agata di Militello (Messina), su disposizione della Procura di Patti.
L'uomo è stato posto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.
Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della vittima.
L'indagato, dipendente in un emporio del litorale Nebroideo, avrebbe seguito la minorenne in un settore dell'esercizio commerciale non coperto da videosorveglianza e, approfittando dell'assenza dei genitori, intenti in altri acquisti, l'avrebbe molestata.

