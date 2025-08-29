Si improvvisa dentista, denunciato nel Trapanese

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Trapani hanno denunciato un 58enne e un 69enne per i reati di esercizio abusivo di professione e favoreggiamento. Gli accertamenti, condotti nell'ambito di controlli alle strutture cliniche e odontoiatriche della provincia di Trapani, avrebbero fatto emergere irregolarità in una struttura in cui un 58enne avrebbe esercitato abusivamente l'attività di odontoiatria, ortodontista e igienista dentale, privo di alcun titolo. Il 69enne, medico chirurgo odontoiatra, avrebbe consentito e agevolato lo svolgimento di tale abusiva attività all'interno della struttura.