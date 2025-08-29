Finanziati i lavori di riqualificazione dello stadio 'Esseneto' di Agrigento

Via libera ai lavori di riqualificazione dello stadio comunale "Esseneto" di Agrigento, finanziati con oltre 1 milione di euro attraverso le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. L'aggiudicazione, si legge in una nota, è stata assegnata al Consorzio stabile Fenix Scarl, con consorziata esecutrice la Althea srl di Favara, per un importo netto di 652.729 euro. Il progetto, sottolinea la nota, prevede un nuovo impianto di illuminazione a led per campo e tribune, tecnologia domotica per il controllo dei consumi, un impianto fotovoltaico con accumulo, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e l'efficientamento dell'irrigazione del terreno di gioco. Parallelamente, l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale è stato affidato all'ingegnere agrigentino Raffaele Adorno.

"Lo stadio Esseneto è un'opera che Agrigento attendeva da decenni e che oggi, grazie al lavoro di squadra tra Comune, Regione e governo nazionale, diventa realtà - afferma l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente Giusi Savarino -. Come Assessorato abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa, accogliendo la richiesta dell'assessore comunale Gerlando Piparo e del gruppo di Fratelli d'Italia Agrigento. Non è stato un percorso semplice, ma la determinazione ha fatto la differenza. Intervenire sull'Esseneto significa restituire dignità a un impianto storico e consegnare alla città una struttura moderna, sostenibile e capace di ospitare eventi sportivi di livello". "Per me - conclude Savarino - è motivo di orgoglio vedere che, dopo anni di attese e di parole, oggi parliamo di cantieri concreti e di un progetto che guarda avanti. Questo è il modo migliore per intendere la politica: trasformare i sogni e le attese dei cittadini in opere reali e utili alla comunità".