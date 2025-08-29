Asp di Enna, avviata la rotazione dei dirigenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, si legge in una nota, ha dato il via ad un processo di rotazione dirigenziale che coinvolge diversi settori strategici dell'amministrazione. La decisione, motivata sia da esigenze organizzative interne che dal rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione, ridisegna l'architettura dei vertici aziendali con l'obiettivo di garantire la legalità e di imprimere nuovi stimoli di crescita per i servizi amministrativi.

Il piano di rotazione, sottolinea la nota, prevede diversi avvicendamenti tra dirigenti già consolidati nell'organico aziendale. Anna Farruggio lascerà la guida dell'Unit

Amministrativa Area Sud per assumere la dirigenza dell'Unità

Provveditorato, avvicendandosi con Maria Concetta Perna, che compirà il percorso inverso passando dal Provveditorato alla Direzione Amministrativa dell'Area Sud. Cambio di scenario anche per altri dirigenti: Ciro Viscuso si sposterà alla direzione dell'Unità Controllo di Gestione e SIS, mentre Francesco Guccio prenderà la guida dell'Unità Amministrativa Area Nord, sostituendo Carmela Ghirlanda, che dall'Area Nord si trasferirà alla dirigenza dell'Unità Affari Generali. Per l'Unità di Coordinamento Staff Aziendali arriva invece la nomina dell'avvocato Maria Elena Argento, già dirigente di lunga esperienza dell'Unità Servizio Legale, che continuerà a mantenere sotto la sua guida anche quest'ultimo settore.

"La rotazione dei dirigenti pubblici - evidenzia la nota -rappresenta un preciso obbligo normativo introdotto dalla Legge 190 del 2012, la cosiddetta Legge Severino, che impone alle amministrazioni pubbliche di adottare misure preventive contro i rischi di corruzione e illegalità prevedendo rotazioni dei vertici dirigenziali e concretizzando di fatto una limitazione temporale degli stessi con l'obiettivo di scongiurare eventuali rapporti collusivi che potrebbero consolidarsi nel tempo".

"Nella mia azione amministrativa, una volta definito l'aspetto organizzativo della gestione - spiega il Direttore Generale Mario Zappia - ho sempre previsto questo tipo di provvedimenti in linea con la normativa, proprio come principio organizzativo. Questo garantisce l'impostazione di una gestione improntata alla legalità e alla trasparenza; nonostante nelle prime fasi si possa avere un piccolo costo in termini di efficienza, si tratta di azioni organizzative che vanno comunque fatte, per il bene dell'Azienda e di conseguenza della comunità che assistiamo".