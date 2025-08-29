Siracusa, è morto don Arnone: fu parroco a Cassibile

E' morto questa mattina padre Salvatore Arnone. Aveva compiuto 81 anni ed era parroco di Cassibile dal 2012.

Da sempre impegnato nell’inclusione degli ultimi, era stato in passato vicino a don Pierino Gelmini nel recupero dei tossicodipendenti.

Le esequie saranno celebrate domani, alle 16, nella Parrocchia di San Giuseppe a Cassibile.

L’annuncio sulle pagine della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime.

Queste le parole del Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, padre Aurelio Russo: “Ha amato la Madonna delle Lacrime, l’ha servita, l’ha fatta conoscere, ora la abbraccia in Cielo per chiedere consolazione per i figli di Dio".