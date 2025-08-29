ou
Incendio in Salento vicino case vacanze, decine di evacuati

Siracusa, è morto don Arnone: fu parroco a Cassibile

CronacaSiracusa

E' morto questa mattina padre Salvatore Arnone. Aveva compiuto 81 anni ed era parroco di Cassibile dal 2012.
Da sempre impegnato nell’inclusione degli ultimi, era stato in passato vicino a don Pierino Gelmini nel recupero dei tossicodipendenti.
Le esequie saranno celebrate domani, alle 16, nella Parrocchia di San Giuseppe a Cassibile.
L’annuncio sulle pagine della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime.
Queste le parole del Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, padre Aurelio Russo: “Ha amato la Madonna delle Lacrime, l’ha servita, l’ha fatta conoscere, ora la abbraccia in Cielo per chiedere consolazione per i figli di Dio".

