Medico di Saponara aggredito: è grave in ospedale

CronacaMessina

Un medico di base di Saponara,l'ex sindaco del paese del Messinese Aldo Panarello, è stato aggredito ieri mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni. La vittima, ricostruisce la gazzettadelsud.it, è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto un intervento maxillo facciale. Sul caso indagano i carabinieri. L'aggressione, ricorda il sito, è avvenuta nello stesso studio dove il 1 agosto del 1995 il suocero del dottore aggredito, Vittorio Meli, anche lui medico, è stato ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate per una cura sbagliata. 

