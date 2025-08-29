Antonio Nicita (Pd):" Bene la libertà sanitaria per l'Ocean Viking"

"La nave Ocean Viking è stata finalmente posta in regime di libertà sanitaria poco fa. Ringrazio per l'ascolto di questi giorni e la collaborazione mostrati, anche nella giornata odierna, la Prefettura di Siracusa, l'ASP e l'Usmaf. L'equipaggio adesso potrà finalmente scendere e la nave lasciare la rada del porto di Augusta per raggiungere il Porto di Siracusa sia per gli accertamenti assicurativi che per le indagini della Procura sull'attacco libico". Lo dichiara il senatore Antonio Nicita, vicepresidente del Gruppo Pd, che aveva nei giorni scorsi assistito alle operazioni di sbarco ad Augusta.Rea