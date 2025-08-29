Il Siracusa rioancia con Valente, Catania ancora più forte con l'attaccate Caturano

Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Valente. Si tratta di un ritorno nel capoluogo per l'attaccante azzurro, dopo 9 anni. Calciatore di categoria, Valente ha indossato la maglia di Sambenedettese e Carrarese, prima del trasferimento al Palermo, club con il quale ha conquistato la promozione in Serie B nel 2021/22. Dopo due stagioni in seconda serie si è trasferito al Padova, società con la quale ha nuovamente raggiunto la promozione in B nell’ultima stagione. Il calciatore arriverà in città nelle prossime ore e sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali. Il ritorno di valente serve a compensareun campagna acquisti deficitaria, che soltanto l'esito del campo potrà confernare o smentire l'operato della società

La società Potenza Calcio intantio ha reso noto di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante Salvatore Caturano alla società Catania FC.

Nei giorni precedenti il club etneo ha manifestato interesse per il calciatore.

Determinante, ai fini della scelta, è stata la volontà del giocatore che ha espresso il desiderio di intraprendere questa nuova avventura professionale. Pertanto, preso atto della scelta del calciatore, il club ha acconsentito al suo trasferimento.

La società Potenza Calcio ringrazia Salvatore Caturano per la "professionalità, l'impegno e la costanza dimostrati in maglia rossoblù, doti che gli hanno permesso di collezionare 49 gol in 112 presenze ufficiali, e formula al calciatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera", si legge in una nota. I rossazzurri domani nell'antipo della secona giornata affrontano fuori casa la Cavese, Gli etnei favoriti nel pronostico.

Il Trapani in casa alle 21 cercai primi 3 punti della stagione contro il Latina.

(Nella foto il bomber Salvatore Caturano)