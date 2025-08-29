Powerlirfting, il modicano Dario Sparacino si laurea in America Campione del Mondo

Missione compiuta in America per Dario Sparacino: l'atleta modicano, a Idaho Fall, si è laureato Campione del Mondo nella categoria fino a 82,5 Kg ai Mondiali di Powerlifting. Oltre al titolo iridato, Dario Sparacino ha portato a casa anche il titolo di "Migliore Squattista" (atleta che esegue lo Squat) una delle tre prove del Powerlifting. Per quanto riguarda la prova che è valso il titolo mondiale, l'atleta modicano ha sollevato 235 Kg ottenendo il miglior risultato della giornata. La vittoria di Sparacino è il coronamento di anni di duro lavoro e sacrifici, e rappresenta motivo di orgoglio per la città di Modica, oltre che per il movimento sportivo siciliano e nazionale. Dario Sparacino era già stato campione mondiale nel 2023, ma l'anno successivo era stato costretto a disertare il Mondiale per un infortunio. Si è rifatto quest'anno con una performance di grande spessore.