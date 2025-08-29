ou
Incendio in Salento vicino case vacanze, decine di evacuati

Calcio, "colpo" del Modica: in rossoblù arriva Bonanno

CronacaPalermoRagusa

Il Modica Calcio mette a segno un altro grande colpo in vista della prossima stagione. Il duo dirigenziale formato da Mattia Pitino e Luca Gugliotta ha voluto regalare alla città un innesto di assoluto valore, assicurandosi uno degli attaccanti più importanti del panorama dilettantistico siciliano: Tommaso Bonanno. L’attaccante palermitano approda in rossoblù portando con sé un bagaglio fatto di esperienza, qualità tecniche e forza fisica. Il suo curriculum parla chiaro: a soli 18 anni ha esordito in Serie C2 con la maglia del Messina, iniziando un percorso che lo ha visto protagonista in diverse piazze blasonate e sempre tra i bomber più prolifici della categoria. Oggi Bonanno sceglie di sposare il progetto Modica e di mettersi a disposizione di Filippo Raciti, con un obiettivo preciso: continuare a dimostrare di essere uno degli attaccanti più decisivi e temuti del calcio siciliano. La città, in questa estate, ha dimostrato ancora una volta grande passione e vicinanza ai colori rossoblù. Un calore che la società ha voluto ricambiare rafforzando ulteriormente una rosa già competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.
Domenica 31 parte la Coppa Italia. Alle 17:00 allo Stadio Vincenzo Barone il Modica fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia Eccellenza contro il Palazzolo.
Biglietto unico: €5
Under 14 ingresso gratuito
Prevendita disponibile presso:
• Pasticceria Pulino
• Mojo Café
• T46 - di Rossano Cavallo

