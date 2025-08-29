Irrigava 50 piante di canapa indiana, arresato nella Locride

un uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato arrestato dai carabinieri a Careri perché sorpreso mentre irrigava una piantagione di canapa indiana.

L'arresto é stato eseguito dai militari della Compagnia di Locri, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e del Nucleo elicotteri di Vibo Valentia.

La coltivazione era composta da cinquanta piante, tutte in avanzato stato di crescita e di altezza variabile tra il metro e mezzo e i due metri.

L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, é stato posto ai domiciliari.