Irrigava 50 piante di canapa indiana, arresato nella Locride

Altro sud

un uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato arrestato dai carabinieri a Careri perché sorpreso mentre irrigava una piantagione di canapa indiana.
L'arresto é stato eseguito dai militari della Compagnia di Locri, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e del Nucleo elicotteri di Vibo Valentia.
La coltivazione era composta da cinquanta piante, tutte in avanzato stato di crescita e di altezza variabile tra il metro e mezzo e i due metri.
L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, é stato posto ai domiciliari.

