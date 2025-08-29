ou
Accoltella l'ex moglie, pensionato arrestato nel Crotonese

Ha bloccato l'auto dell'ex moglie e ha poi aggredito la donna con un coltello, ferendola gravemente. È accaduto a Roccabernarda, nel crotonese.
Il responsabile del ferimento é un pensionato di 72 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.
Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, l'uomo ha costretto la donna, che ha 70 anni, a fermarsi e l'ha colpita poi con alcune coltellate al collo e ad una spalla.
L'aggressione sarebbe stata provocata da contrasti legati alla separazione tra i due, che risale a un anno fa.
Il pensionato é stato bloccato da alcuni passanti, che lo hanno disarmato ed hanno avvertito i carabinieri.
La donna ferita è stata ricoverata nell'ospedale di Cosenza.
Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.
Il 72enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, in considerazione delle sue precarie condizioni mentali, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale in regime di arresti domiciliari.

