Maltratta compagna, e nasconde armi e droga: arrestato a Sommatino

Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione illecita di arma clandestina con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Sommatino (Caltanissetta) un 23enne incensurato. L'intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Caltanissetta: una donna in evidente stato di agitazione segnalava che la figlia, 20enne, era stata aggredita dal compagno e per timore di ulteriori violenze si era rifugiata a casa dei genitori. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la ragazza con evidenti segni di aggressione sul braccio e in volto. Per sfuggire all'ennesima aggressione del compagno era scappata da casa, lasciando il figlio di pochi mesi in compagnia dell'uomo, che non rispondeva ai tentativi di chiamata della vittima, preoccupata per il bimbo. Ai militari la 20enne ha raccontato di subire da anni violenza psicologica e fisica da parte del compagno e di non aver mai denunciato per timore di ritorsioni. Dopo aver raggiunto l'appartamento del compagno e aver affidato alle cure della nonna il neonato, i militari hanno effettuato una perquisizione. All'interno dell'abitazione hanno trovato una pistola calibro 6,35, di fabbricazione cecoslovacca e illegalmente detenuta, con il caricatore inserito contenente 3 colpi, di cui uno già in canna e pronto all'uso, e altri 47 colpi dello stesso calibro. Nascosti in vari punti della casa, inoltre, c'erano circa 10 grammi di cocaina, circa 660 grammi di hashish e circa 200 grammi di marijuana, oltre a un bilancino, materiali utilizzati per il confezionamento dello stupefacente e 910 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Per il 23enne, invece, sono scattate le manette. Il gip di Caltanissetta ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato.