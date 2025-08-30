Messaggio del vescovo di Catania agli studenti: 'a scuola i semi del futuro'

Con l'inizio dell'anno scolastico 2025-2026, l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha inviato un messaggio a tutti gli studenti delle scuole della diocesi. Il presule ha invitato i ragazzi ad "accogliere Sant'Agata come compagna di banco, una giovane che, pur vissuta quasi duemila anni fa, rimane contemporanea con la sua testimonianza di bontà e di fortezza interiore. "Sarebbe bello che in questo anno scolastico - scrive l'arcivescovo - voi ragazzi e anche noi adulti dessimo la parola ad Agata, perché ci parli di sé e nasca un'amicizia vera". Il messaggio tocca diversi aspetti della vita della Patrona di Catania, presentando la come "esempio di amicizia autentica edi resistenza al male". "Il nome Agata in greco significa buona- ricorda mons. Renna - e la bontà è stata la sua caratteristica più grande. Abbiamo tanto bisogno di amici e amiche buoni, che sappiano guardare oltre l'egoismo e l'indifferenza". Rivolgendosi agli studenti, l'arcivescovo li ha incoraggiati a "custodire i valori più veri, belli e giusti, coltivando un rinnovato amore per la propria città" sottolineando che "la scuola è il giardino dove vengono gettati i semi del futuro a cui dovete tanto tenere"