Siracusa, gli trovano in casa una pistola e munizioni: 38enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito della più vasta azione che vede la Polizia di Stato di questa provincia impegnata a contrastare il possesso illegale di armi ed esplosivi, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato un siracusano di 38 anni, per il reato di detenzione illegale di una pistola e di alcune munizioni. I Poliziotti hanno sequestrato a casa del denunciato una pistola a salve con 2 cartucce a salve 6 cartucce di cui 4 a pallettoni, 7 a pallini e 5 cartucce storiche ed un bossolo storico assieme al caricatore.