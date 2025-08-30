Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate in corso Sicilia

Un 40enne, indicato come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania.

Ad ucciderlo sarebbe stato un extracomunitario.

Indagini e ricerche sono in corso da parte della polizia. La vittima, secondo quanto si apprende, era solito mendicare nella zona, chiedendo soldi, e praticava saltuariamente anche l'attività di parcheggiatore abusivo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori che la lite possa essere scaturita per l'esercizio dell'attività illegale o per contrasti nell'ambito dello spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e della Scientifica della Questura. Indagini sono state avviate dalla squadra mobile per identificare l'autore del delitto e ricostruire la dinamica dell'omicidio. La polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Il 40enne, colpito con un'arma da taglio, è stato soccorso e condotto con un'ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

E' stato fermato l'uomo sospettato di avere ferito mortalmente un 40enne davanti a un parcheggio di un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania.

E' stato bloccato in via Aretusa.

Sul posto sono intervenuti carabinieri del comando provinciale e funzionari della squadra mobile della Questura. Secondo le prime informazioni, sarebbe un 37enne etiope che svolgeva l'attività di posteggiatore abusivo nel parcheggio in cui è stato commesso l'omicidio