ou
ULTIME NOTIZIE

Finto dentista a Trapani, l'Ordine dei Medici: "Un grave pericolo"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Agrigento, nuova campagna di scavi nella Valle dei Templi

Agrigento, nuova campagna di scavi nella Valle dei Templi

CronacaAgrigento

Prenderà il via l'1 settembre e si concluderà il 4 ottobre la nuova campagna di scavi condotta ad Agrigento dalla Scuola normale superiore di Pisa in convenzione con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.
Le attività di ricerca e formazione si svolgeranno presso l'ekklesiasterion, l'antico edificio destinato alle assemblee dei cittadini, situato accanto al bouleuterion sul Poggio di San Nicola, nel cuore della città classica di Akragas.
La missione, coordinata dal professor Gianfranco Adornato, coinvolgerà allievi, dottorandi, post-doc e studenti provenienti da diverse università italiane ed europee.
Anche quest'anno la campagna ospiterà la Summer School "Archaeology&Architecture" promossa dal network europeo Eelisa.
Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento del pubblico: sono previsti due open days, il 19 e il 26 settembre, in occasione de "La Notte dei Ricercatori - Bright 2025", con visite guidate al cantiere archeologico e alla mostra "Da Girgenti a Monaco, Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei Vasi del Ciantro Panitteri", curata dall'archeologa Maria Concetta Parello, con il contributo degli allievi della Scuola Normale.
"Proseguiamo un percorso - dice Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico che coniuga ricerca scientifica, alta formazione e valorizzazione del nostro patrimonio".

Potrebbero Interessarti