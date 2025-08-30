Ancora rinforzi per il Siracusa, preso dalla Fiorentina il centrocampista Gudelevicius

Il Siracusa Calcio 1924, a 2 ore dalla gara di campionato contro il Monopoli, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ernestas Gudelevicius

Centrocampista lituano classe 2005, già convocato in Nazionale maggiore, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina, con cui ha fatto la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera 1.

Il calciatore, che ha firmato un contratto fino al 2028, si è già unito al gruppo squadra e sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali