Poste, Francobollo dedicato a Piana degli Albanesi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo appartenente alla serie tematica "i valori sociali" dedicato alla Comunità arberesche di Piana degli Albanesi, del valore di 1 euro e 35 centesimi. Lo rende noto Poste Italiane.

Il francobollo è stato stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in duecentomilaventicinque esemplari.

La vignetta riproduce un particolare di un caratteristico abito folkloristico ispirato alla cultura e alle tradizioni della Comunità arberesche di Piana degli Albanesi.

Completano il francobollo le legende "Comunita' arbëresche di Piana degli Albanesi (PA)", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B zona 1".

L'annullo è disponibile presso l'ufficio postale di Piana degli Albanesi (Palermo).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.