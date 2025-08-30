ou
ULTIME NOTIZIE

Finto dentista a Trapani, l'Ordine dei Medici: "Un grave pericolo"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Donnalucata, personale di pittura dell’artista sciclitana Ludovica Randazzo

Donnalucata, personale di pittura dell’artista sciclitana Ludovica Randazzo

CulturaRagusa

A Donnalucata (Palazzo Mormino), lunedì 1° settembre (ore 19), inaugurazione della personale di pittura di Ludovica Randazzo dal titolo “di Mare e di Ricordi”. Le tele saranno accompagnate dalle poesie di Giusi Beniamini, di Comiso, e da alcuni momenti in collaborazione con i ragazzi dell’Associazione L’Ora dei Giovani di Donnalucata e dell’Associazione. Marinai d’Italia. L’esposizione rimarrà aperta fino al 14 settembre, serata conclusiva in cui l’artista dipingerà dal vivo dalle 19 alle 22. L’evento è inserito nel cartellone Diario d'Estate 2025 del Comune di Scicli.
Il Mare: bellezza senza tempo, magma liquido in perenne movimento, le cui spumose onde sono immortalate sulla tela nell’attimo fuggente che evoca dimensioni poetiche. È questa l’essenza dell’epifania pittorica dell’artista iblea Ludovica Randazzo, optometrista e con un’accesa passione per le arti visive. «Il mare che dipingo – spiega - non è mai solo acqua e orizzonte. Anche quando sembra uguale, non lo è. Perché cambia con me. È l’umore del mio giorno: malinconia, rabbia, speranza, ricordo, amore».
Ludovica, autodidatta, sin da bambina coltiva una profonda passione per l’arte, iniziando il suo percorso nel 2006 con tecniche a matita. Nell’estate del 2023 torna a dipingere, riscoprendo la forza espressiva della materia. «La mia prima mostra personale nel ‘24 e la partecipazione al Trofeo Internazionale del Mare, a Donnalucata, sono stati due passaggi fondamentali che mi hanno emozionato».

Potrebbero Interessarti