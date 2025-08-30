Donnalucata, personale di pittura dell’artista sciclitana Ludovica Randazzo

A Donnalucata (Palazzo Mormino), lunedì 1° settembre (ore 19), inaugurazione della personale di pittura di Ludovica Randazzo dal titolo “di Mare e di Ricordi”. Le tele saranno accompagnate dalle poesie di Giusi Beniamini, di Comiso, e da alcuni momenti in collaborazione con i ragazzi dell’Associazione L’Ora dei Giovani di Donnalucata e dell’Associazione. Marinai d’Italia. L’esposizione rimarrà aperta fino al 14 settembre, serata conclusiva in cui l’artista dipingerà dal vivo dalle 19 alle 22. L’evento è inserito nel cartellone Diario d'Estate 2025 del Comune di Scicli.

Il Mare: bellezza senza tempo, magma liquido in perenne movimento, le cui spumose onde sono immortalate sulla tela nell’attimo fuggente che evoca dimensioni poetiche. È questa l’essenza dell’epifania pittorica dell’artista iblea Ludovica Randazzo, optometrista e con un’accesa passione per le arti visive. «Il mare che dipingo – spiega - non è mai solo acqua e orizzonte. Anche quando sembra uguale, non lo è. Perché cambia con me. È l’umore del mio giorno: malinconia, rabbia, speranza, ricordo, amore».

Ludovica, autodidatta, sin da bambina coltiva una profonda passione per l’arte, iniziando il suo percorso nel 2006 con tecniche a matita. Nell’estate del 2023 torna a dipingere, riscoprendo la forza espressiva della materia. «La mia prima mostra personale nel ‘24 e la partecipazione al Trofeo Internazionale del Mare, a Donnalucata, sono stati due passaggi fondamentali che mi hanno emozionato».