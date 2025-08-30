Catania, sorpreso a rubare in una villetta in ristrutturazione a Picanello

Si è introdotto furtivamente all'interno di una villetta in ristrutturazione, ma è stato fermato dalla polizia di Stato allertata dal proprietario di casa. L'uomo è un 63enne catanese, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato per il reato di tentato furto in abitazione.

Il proprietario di una villetta in ristrutturazione ce ha riferito ai poliziotti di aver visto, attraverso il monitoraggio del sistema di videosorveglianza da remoto, un soggetto che si era intrufolato all'interno della sua abitazione, ubicata nel quartiere Picanello. I poliziotti giunti sul posto hanno individuato i due ingressi della villa, posizionandosi in modo da impedire l'eventuale fuga del malvivente che è stato così fermato dagli agenti. Il 63enne aveva già accatastato vario materiale;

infatti, all'interno della casa erano presenti mobili ed elettrodomestici vari, ancora imballati in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione, i quali, come indicato dal proprietario in sede di denuncia, avevano un valore di circa 5 mila euro. L'uomo era già pronto per caricarli sulla sua autovettura, che è stata trovata fuori dalla villa con le chiavi ancora inserite e i sedili abbassati. Nel bagagliaio dell'auto, che è stata perquisita, erano presenti anche alcuni attrezzi idonei a scassinare le serrature, sottoposti a sequestro penale.

L'uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima.

Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha applicato nei confronti dell'uomo la misura dell'obbligo di presentazione alla pg.