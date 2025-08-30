Nuovo Gruppo consiliare a Modica: è 'Radici Iblee'

Il Consiglio Comunale di Modica accoglie un nuovo gruppo consiliare denominato “Radici Iblee”, formato dalla consigliera Miriam Franzò, nominata capogruppo, e dal consigliere Giammarco Covato, che ricoprirà il ruolo di vice capogruppo.

Miriam Franzò, in qualità di capogruppo, rappresenterà il gruppo nelle relazioni con gli organi consiliari e nella Conferenza dei Capigruppo, oltre a curare i rapporti istituzionali e a coordinare le attività politiche e amministrative del gruppo. Al suo fianco, Giammarco Covato svolgerà un ruolo di supporto, affiancandola nelle funzioni di rappresentanza e organizzazione, e subentrando in sua assenza o impedimento.

Il progetto “Radici Iblee”, promosso e sostenuto con lungimiranza e approfondita conoscenza del territorio dall’onorevole Ignazio Abbate, è stato avviato lo scorso marzo su scala provinciale con l’intento di costruire un percorso condiviso per il futuro amministrativo dell’area iblea.

Il gruppo consiliare di Modica è il primo in provincia di Ragusa ad adottare ufficialmente il nome del progetto politico “Radici Iblee” e si propone di essere un punto di riferimento per la cittadinanza, con l’impegno a rappresentarne le istanze e a contribuire concretamente alla crescita del territorio. Le priorità del gruppo si concentrano sul potenziamento delle infrastrutture urbane, attraverso la manutenzione delle vie cittadine e l’ottimizzazione della pubblica illuminazione; sulla salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; sulla promozione di iniziative volte a incentivare il turismo e la vita culturale locale; sul miglioramento dei servizi sociali a sostegno di famiglie e persone in difficoltà; e sul rafforzamento del sistema educativo, con particolare attenzione alla formazione dei più giovani.

Franzò e Covato si dichiarano entusiasti della nascita del gruppo “Radici Iblee” e determinati a portare avanti con dedizione il percorso tracciato dall’onorevole Abbate. “Saremo vigili e propositivi rispetto a tutte le esigenze dei cittadini e della nostra città, sempre animati da uno spirito costruttivo”, assicurano i due consiglieri.