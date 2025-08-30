Decoro urbano a Floridia, da tre settimane un carcassa di auto in strada

Un'immagine nefasta di decoro urbano a Floridia. Non è soltanto la spazzatura che viene abbandonata in strada, l'emergenza da combattere, anche le carcasse di auto abbandonate sull'asfaldo e nessuno pensa di rimuoverle. Un esempio lampante che non può essere il fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale, è una 'Dacia' distrutta dal fuoco da tre settimane parcheggiata in viale Marina di Mellilli. E' lecito domandarsi a chi spetta la rimozine della carcassa? Al proprietario del veicolo distrutto dal rogo oppure al Comune? Siamo in attesa di una risposta.