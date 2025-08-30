ou
Modica, dolore e lacrime per l'addio in Basilica a Roberta Occhipinti

Palermo, bandiera palestinese su monte che sovrasta lo stadio

Palermo, bandiera palestinese su monte che sovrasta lo stadio

CronacaPalermo

Una bandiera della Palestina è stata calata la scorsa notte lungo un impervio costone roccioso di Monte Pellegrino, a Palermo.
L'iniziativa, non ancora rivendicata, cade nella giornata in cui si giocherà Palermo-Frosinone (dallo stadio la bandiera è ben visibile) e arriva alla vigilia della partenza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla per portare aiuti ai civili nella Striscia di Gaza.
Ieri pomeriggio un centinaio di manifestanti pro-Pal ha percorso le vie del centro con tamburi, fischietti e bandiere palestinesi.

