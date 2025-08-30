Corteo pro Gaza al Lido di Venezia, 'Siamo più di 5.000'

E'partito intorno alle ore 17.30 il corteo in favore della Palestina organizzato al Lido di Venezia da centri sociali e Anpi.

"Siamo oltre 5.000", hanno scandito dal microfono gli organizzatori all'avvio.

Alle persone che si sono radunate sul piazzale si sono aggiunte quelle sbarcate da una motonave che era partita nel primo pomeriggio da Porto Marghera. Centinaia di barchette di carta sono state appoggiate sul selciato del piazzale con dipinta la bandiera palestinese.

I manifestanti si stanno radunando dietro uno striscione che recita "Stop genocide - Palestina libera dal fiume fino al mare".

Alcuni attori presenti in questi giorni al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema sono tra i partecipanti alla manifestazione. Tra di essi sono intervenuti Lorenzo Zebetti, presente nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, Tecla Insolia, del film Amata, Donatella Finocchiaro e Ottavia Piccolo, che al Lido abita. E' presente anche il disegnatore Zerocalcare.