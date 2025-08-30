ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, dolore e lacrime per l'addio in Basilica a Roberta Occhipinti

Scicli, con l'omaggio ad Andrea Camilleri conclusi a Sampieri gli appuntamenti di "Cogitare"

CulturaRagusa

Cala sul ricordo di Andrea Camilleri, a cento anni dalla nascita, il sipario sulla rassegna "Cogitare" svoltasi a Sampieri, frazione balneare di Scicli. “Cogitare” ha reso questo omaggio, come sta accadendo in molte città d’Italia, e lo ha fatto con due testimoni d’eccezione - Felice Laudadio, cineasta di lungo corso e presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, con l’attore Peppino Mazzotta (il Fazio della fortunata serie del “Commissario Montalbano”) - e una prima firma del quotidiano “La Repubblica” come Maurizio Crosetti.
Il dialogo a tre è stato un viaggio alla scoperta dello scrittore agrigentino con il racconto di episodi e dettagli inediti sulla sua scrittura, sul modo di costruire le trame del Commissario più famoso d’Italia, sulle location, sulla sua vita personale e professionale al Centro sperimentale di Cinematografia (dove Laudadio è stato presidente), sulle manie e sulle sue incrollabili abitudini.

