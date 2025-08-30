Acate, è morta l'ex assessora Concetta Azzara: aveva 67 anni

È deceduta all’età di 67 anni Concetta Azzara, per oltre 30 anni dipendente dell’IACP di Ragusa e assessore allo Spettacolo al Comune di Acate, per una breve stagione, durante il secondo mandato del sindaco Giovanni Caruso. I funerali si terranno lunedì nella chiesa Madre di Acate, alle 16, 15, partendo dall’abitazione di via Garibaldi 93. Concetta Azzara era la madre di Valentina Maci, collaboratrice del quotidiano La Sicilia e della nota musicista Roberta. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.