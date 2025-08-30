Modica, dolore e lacrime per l'addio in Basilica a Roberta Occhipinti

Il suono delle sirene delle ambulanza ha salutato, all'uscita dalla Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica, la bara con le spoglie mortali di Roberta Occhipinti , l’autista soccorritrice tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì scorso. I funerali si sono svolti nel pomeriggio: la Basilica era gremita di colleghi, amici e cittadini. La bara, scortata dai mezzi di soccorso, è stata accolta da un silenzio carico di dolore e da un lungo e commosso applauso. I colleghi hanno voluto ricordare Roberta non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua umanità e il suo sorriso. (Foto Rtm)