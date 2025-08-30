Il Catania è Forte, batte la Cavese fuori casa e sbaglia anche un calcio di rigore

Partita intensa e ricca di episodi quella andata in scena a Cava de’ Tirreni tra Cavese e Catania, valida per la seconda giornata di campionatodi serie C. I rossazzurri di Toscano si sono imposti con merito, dopo aver costruito tanto gioco e sofferto solo a tratti, in un match contrassegnato da continue verifiche al VAR e da un rigore neutralizzato da Boffelli.

I avvio di partita è il Catania a prendere in mano il gioco, rendendosi più volte pericoloso con Cicerelli e Forte.

Al 17’ la Cavese passa in vantaggio con Fella, lesto a ribadire in rete dopo un miracolo di Dini, ma il VAR annulla tutto per un fallo in partenza dell’azione. Pochi minuti dopo ancora Fella ci prova, ma la difesa rossazzurra si salva.

Sul finire del primo tempo, è il Catania a sfiorare il gol: Jiménez inventa una splendida girata che si insacca sotto l’incrocio (45’+2), ma anche questa rete viene annullata dal VAR per un tocco di mano. Poco prima, un’altra rete rossazzurra era già stata annullata, lasciando il punteggio fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, con il Catania apparso comunque più brillante e intraprendente.

La ripresa si apre con altri episodi arbitrali: al 47’ Celli viene ammonito dopo revisione al monitor per una sbracciata, mentre al 52’ viene punito un fallo di mano di Forte che vanifica un’altra occasione.

Il vantaggio rossazzurro arriva però al 54’: cross perfetto di Donnarumma, sponda di Jiménez e conclusione chirurgica di Forte, che batte Boffelli con un destro all’angolino basso. Stavolta è tutto regolare e il Catania passa avanti.

Al 58’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per fallo su Cicerelli, confermato dopo revisione. Dagli undici metri lo stesso Cicerelli calcia bene ma trova la straordinaria risposta di Boffelli, che tiene viva la Cavese.

Nel finale la squadra di casa prova a reagire e all' 8 ha l’occasione clamorosa per il pari, ma da due passi spreca incredibilmente.

Nei minuti conclusivi il forcing campano non produce risultati, complice anche la solidità della retroguardia rossazzurra.