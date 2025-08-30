Mattarella a sorpresa allo stadio, ma il Palermo non fa il bis: col Frosinone è 0 - 0

Spettatore d'eccezione per l'incontro tra Palermo e Frosinone, al Barbera c'è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non è bastata la presenza del super tifoso rosanero per consentire al Palermo di battere il Frosinone. E' finita 0 - 0. Niente gol al Barbera al termine di un match combattuto fino all'ultimo pallone. I padroni di casa si fanno apprezzare per il pressing e i cross in mezzo degli esterni, mentre il Frosinone è abile nel palleggio alla ricerca del varco giusto. Al 24' ciociari pericolosi con un destro di Koutsoupias al centro dell'area con palla indirizzata all'angolino, si salva Joronen. La partita si mantiene vivace, con sprazzi di bel gioco, ma senza occasioni limpide da rete. Nella ripresa al 7' rosanero vicini al vantaggio con un cross di Pierozzi per Pohjanpalo che in mezzo all'area si avventa sul pallone e conclude colpendo l'esterno del palo sinistro. Il Palermo intensifica la manovra e Inzaghi prova con i cambi a dare una spinta ai suoi che con determinazione si spingono in avanti. Al 20' insidioso il Frosinone con Raimondo a tu per tu col portiere. Al 36' è la traversa a dire di no a Pohjanpalo.

"Sapevo che era una partita dura, loro venivano da due grandi partite. Potevamo fare nel primo tempo, ma nel secondo i legni ci hanno detto no, ma la squadra ha lottato e ha dato tutto quello che aveva, dispiace solo per la gente non aver vinto. Onore al Frosione. A volte queste partite si possono anche perdere ma arriviamo alla sosta con tre buone partite.

Mattarella allo stadio? Spero si sia divertito, volevamo dedicare la vittoria a lui e ai tifosi, ma la squadra ha saputo cambiare faccia nel secondo tempo e ha cercato di vincerla fino alla fine.

La sosta ci permetterà di mettere altra benzina nelle gambe di chi ha giocato meno, dopo 40 giorni di lavoro non posso pretendere che il Palermo sia perfetto".

Così Pippo Inzaghi in conferenza stampa al termine del match contro il Frosinone.

Mattarella allo stadio IL VIDEO