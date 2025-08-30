Il Trapani supera il Latina col punteggio tennistico di 6 - 0
Vincere per continuare ad azzerare la penalizzazione. Di fatto i primi 180 minuti della stagione hanno dimezzato il -8 che grava sulle spalle del Trapani. La squadra di mister Aronica trova la prima vittoria nel girone C di Serie C e lo fa in maniera esaltante. Tennistico 6-0 contro il Latina reduce dal successo contro Atalanta U23.
Le reti portano la firma di Reti: Fischnaller 8’, Canotto 13’, Celeghin 21’, Grandolfo 55’, Ciotti 80’, Salines 87’.