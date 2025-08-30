ou
ULTIME NOTIZIE

Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Il Trapani supera il Latina col punteggio tennistico di 6 - 0

Il Trapani supera il Latina col punteggio tennistico di 6 - 0

SportTrapani

Vincere per continuare ad azzerare la penalizzazione. Di fatto i primi 180 minuti della stagione hanno dimezzato il -8 che grava sulle spalle del Trapani. La squadra di mister Aronica trova la prima vittoria nel girone C di Serie C e lo fa in maniera esaltante. Tennistico 6-0 contro il Latina reduce dal successo contro Atalanta U23.
Le reti portano la firma di Reti: Fischnaller 8’, Canotto 13’, Celeghin 21’, Grandolfo 55’, Ciotti 80’, Salines 87’.

Potrebbero Interessarti