E' di Cassano allo Ionio Miss Italia Calabria

Manuela Pugliese, 27 anni, di Cassano allo Ionio, è stata eletta Miss Italia Calabria. La finale regionale del concorso si é svolta nell'anfiteatro comunale di Trebisacce.

La fascia di Miss Social Calabria è stata assegnata a Elisa D'Andrea, mentre Il titolo di Miss Capitale della Sila , precedentemente assegnato a Manuela Pugliese, è stato conferito a Tonia Luzzi.

Le vincitrici parteciperanno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti che si sono affermate nelle selezioni regionali: Giorgia Bettolino, Miss Magna Graecia; Arianna Rattà, Miss Sport Givova Calabria; Carla Metallo, Miss Rocchetta Bellezza; Federica Iurlaro, Miss Valle dell'Esaro; Mariantonietta Samà, Miss Cinema Calabria; Melissa D'Ambrosio, Miss Miluna Calabria; Marica Mazza.

Miss Eleganza Calabria; Elene Barreca, Miss Borghi più belli d'Italia ; Adriana Tetto, Miss Sorriso Calabria e Francesca Riccio, Miss Framesi Calabria.

«Ho iniziato questo percorso - ha commentato Manuela Pugliese - con leggerezza e spensieratezza, ma questa vittoria rappresenta la realizzazione di un sogno. Non vedo l'ora di affrontare le finali di Miss Italia, giocarmela al meglio e portare in alto la mia terra e la mia Cassano. Spero di avere tante opportunità e sarò sempre pronta a coglierle".

"Siamo felicissimi - hanno detto Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia - di essere arrivati all'atto finale in uno scenario mozzafiato. Dopo due splendide finali a Oriolo, uno dei borghi più belli d'Italia, quest'anno abbiamo scelto Trebisacce, Bandiera Blu e magnifica località tra le più suggestive della Calabria. È stata una stagione impegnativa e vogliamo ringraziare di cuore i numerosi amministratori, le comunità e i partner che hanno sposato il progetto Miss Italia.

Grazie per la fiducia: ogni anno cerchiamo di rinnovarci e migliorare. Un ringraziamento speciale va all'amministrazione comunale di Trebisacce, al sindaco Franco Mundo, all'assessore Domenico Pinelli e a tutti i partner che hanno reso possibile questa manifestazione".