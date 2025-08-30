La squadra mobile di Cosenza sequestra 2 coltivazioni di canapa indiana

Personale della Squadra mobile della Questura di Cosenza ha sequestrato a Papasidero, in località Tremoli, due coltivazioni di canapa indiana realizzate in altrettanti terreni all'interno del Parco nazionale del fiume Lao .

Le piante di canapa trovate nelle due coltivazioni erano cinquecento, alcune delle quali superavano i due metri di altezza.

Il peso complessivo era di oltre un quintale.

Sono stati anche sequestrati una pompa a scoppio di pescaggio dell'acqua, posta in prossimità di una vasca di raccolta di acque alimentata dal fiume Lao; cento metri di tubo in gomma trasparente e vari utensili agricoli per la preparazione e la pulizia del terreno.

Per realizzare le due coltivazioni erano stati abbattuti numerosi alberi, i fusti dei quali erano stati abbandonati sul posto.

Le indagini della Polizia proseguono, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari, per identificare le persone che avevano avviato le due coltivazioni.