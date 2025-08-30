Sequestrate nel Vibonese 2 tonnellate di frutta e verdura

Personale del Comando provinciale di Vibo Valentia della Guardia di finanza ha scoperto a Ionadi un'attività commerciale abusiva, sequestrando oltre due tonnellate di frutta e verdura.

Il titolare svolgeva la sua attività senza autorizzazione su un'area di proprietà del Comune.

I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza, grazie ad un'ordinanza comunale, all'associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei 'Il Dono".

Alla consegna dei prodotti erano presenti, insieme al capitano Francesco Isidoro Stassi, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, il presidente dell'associazione e il Sindaco di Ionadi, Fabio Signoretta.