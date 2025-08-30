Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

I carabinieri hanno scoperto e sequestrato a Crotone una discarica abusiva di rifiuti.

Il ritrovamento é stato reso possibile dalla segnalazione di un cittadino.

Nella discarica, realizzata in un'area di 380 metri quadri, erano stati depositati, tra l'altro, materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte putride, spugne e vari capi di abbigliamento.

Le indagini dei carabinieri proseguono, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, per identificare i responsabili della discarica abusiva.