ou
ULTIME NOTIZIE

Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

Sigilli a discarica abusiva di rifiuti a Crotone

Altro sud

I carabinieri hanno scoperto e sequestrato a Crotone una discarica abusiva di rifiuti.
Il ritrovamento é stato reso possibile dalla segnalazione di un cittadino.
Nella discarica, realizzata in un'area di 380 metri quadri, erano stati depositati, tra l'altro, materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte putride, spugne e vari capi di abbigliamento.
Le indagini dei carabinieri proseguono, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, per identificare i responsabili della discarica abusiva.

Potrebbero Interessarti