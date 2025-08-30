Forza Italia lancia il simbolo del partito per le regionali in Calabria

Utilizzando il motto che da qualche anno ormai caratterizza la sua comunicazione politica, vale a dire 'Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria', il segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro, ha lanciato ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente della Regione".

É quanto si afferma in un comunicato.

"Cannizzaro, pubblicando il logo stamani tramite le sue pagine social - si aggiunge nella nota - ha scritto: 'Per noi parlano i fatti.

Questo simbolo, anche in Calabria, quella che molti definivano 'ingovernabile', è diventato sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza. I calabresi ci conoscono. Conoscono la nostra storia. Riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo è la loro fiducia. È la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte".