ULTIME NOTIZIE

I successi dei Pooh chiudono stasera l'Estate Pachinese

Trump apre agli aerei Usa per la sicurezza in Ucraina

Fatti&Notizie

'Trump apre all'utilizzo di jet Usa come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra Russia-Ucraina. Il tycoon ritiene improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, mentre un trilaterale alla sua presenza potrebbe essere possibile. Mosca e Kiev "forse devono continuare stupidamente a combattere ancora un po'", afferma il presidente Usa. Ucciso a Leopoli l'ex presidente delp arlamento ucraino: la polizia segue la pista russa. Oggi in Cina il vertice della Sco con Putin, Xi, Modi ed Erdogan.

