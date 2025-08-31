ou
I successi dei Pooh chiudono stasera l'Estate Pachinese

SpettacoloSiracusa

Con 'Replay tribute Pooh' si chiude stasera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele un'esaltante "Estate Pachinese 2025". Si è trattato di un cartellone che ha visto impegnato in prima persona l'assessore al Turismo, Spettacolo e Sport, Salvatore Lorefice. Forse il più variegato degli ultimi decenni che ha portato nelle piazze di Pachino e Marzamemi, interi nuclei familiari, proponendo musica, folk, cabaret e moda. La serata clou è stata quella di Ferragosto quando sul palco della piazza principale della città si è esibita Orietta Berti con un finale pirotecnico che ha incantato grandi e piccoli.

