Ruba una borsa all'interno di un'auto alla Playa: arrestato a Catania

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 47 anni, ritenuto l'autore di un furto effettuato all'interno di un'auto in sosta nella zona della Plaia.
L'uomo si è aggirato tra le tante auto parcheggiate lungo viale Kennedy, particolarmente affollato, in questo periodo, dai tanti frequentatori delle spiagge e degli stabilimenti balneari. La sua attenzione è stata richiamata da una borsa che la proprietaria di un'auto aveva sbadatamente lasciato sul sedile per recarsi in uno dei lidi per un momento di spensieratezza.
Al suo ritorno, l'amara sorpresa con la borsa sparita nel nulla e la richiesta d'aiuto alla Polizia di Stato. La donna ha richiamato l'attenzione di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino che, proprio in quei momenti, stava transitando nella zona. I poliziotti hanno acquisito le informazioni fornite non soltanto dalla donna ma anche da un passante che aveva notato l'uomo nei pressi dell'auto mentre si dileguava in fretta. Immediatamente, i poliziotti del Commissariato di Librino hanno avviato le ricerche nella zona e la tempestività dell'intervento e la dettagliata descrizione dell'uomo hanno permesso di individuare il 47enne, già gravato da precedenti specifici. Il pregiudicato è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

