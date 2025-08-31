ou
Siracusa,' Insolera' accorpata al 'Rizza': ora i dubbi sulla logistica

Rimpasto in giunta a Pachino, unica superstite la forzista Di Raimondo

PoliticaSiracusa

Dopo la tempesta politica, è tornata la quiete a Pachino, sull'altare delle poltrone. Accordo raggiunto tra il sindaco Peppe Gambuzza, Rinascita e Forza Italia. Domani giurano i nuovi assessori ufficialmente nominati dal primo cittadino, ma di fatto decisi dai due partiti di maggioranza. Unica superstite del rimpasto, Giuseppina Di Raimondo, in quota Forza Italia. Tutti gli altri vanno a casa. Le new entry sono, per gli azzurri, Vincenzo Scrofani e Andrea Ferrara, mentre per il Movimento legato al sindaco, Salvatore Blundo e Laura Maccarrone. Domani il sindaco distribuirà le deleghe assessoriali.

(nella foto la riconfermata Giuseppina Di Raimondo)

