Rai 1, in 'Camper' a Palazzolo per una settimana tra i sapori

Peppone Calabrese tornerà a portare il pubblico nel cuore più autentico dell'Italia nell'ultima settimana di "Camper", in onda da domani a venerdì 5 settembre alle 12.00 su Rai 1.Per tutta la settimana, Marco Di Buono sarà a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, tra sapori e sapere, incontri magici con chi fa dell'eccellenza enogastronomica siciliana un'arte quotidiana.Lorenzo Branchetti condurrà gli spettatori tra gli scorci e i borghi pieni di fascino di Castiglione di Sicilia, Acitrezza, Acicastello e Castroreale, in provincia di Catania e Messina.