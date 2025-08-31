ou
ULTIME NOTIZIE

Incidente sullòa A3, 2 morti e 2 feriti gravi a Portici

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Intercettati da motovedette Frontex, sbarcati a Lampedusa 132 migranti

Intercettati da motovedette Frontex, sbarcati a Lampedusa 132 migranti

CronacaAgrigento

Nuovi sbarchi a Lampedusa. Sono 132 i migranti giunti sull'isola, dopo essere stati intercettati nel Mediterraneo da motovedette di Frontex, Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Su un gommone di 8 metri c'erano 55 migranti, mentre a bordo di un barcone viaggiavano in 77. Dopo i primi accertamenti sanitari sono stati accompagnati nell'hotspot di contrada Imbriacola. Intanto, proseguono i trasferimenti, disposti dalla Prefettura di Agrigento.

Potrebbero Interessarti